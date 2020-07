Napoli-Genoa, 2-1: Mertens e Lozano sbancano il Ferraris

Napoli-Genoa, 2-1: Mertens e Lozano sbancano al Ferraris

Il Napoli parte forte, spaventando Perin già al quinto minuto con un tiro ravvicinato ma centrale di Politano. Sugli sviluppi del calcio d’angolo il Napoli trova il gol del vantaggio con Elmas, ma dopo revisione VAR Mariani annulla tutto per un tocco di mani di Manolas.

Al quindicesimo altro buon intervento di Perin su conclusione di Elmas (in rovesciata), poi arriva il turno di Mertens: due conclusioni fra il ventesimo ed il trentesimo minuto ottimamente parate ancora da Perin. Il Genoa si fa vedere per la prima volta al trentacinquesimo, con un tiro di Cassata parato da Meret con l’ausilio del palo. Il Napoli non si lascia spaventare dal sussulto genoano e continua a macinare gioco trovando il gol del meritato vantaggio proprio al quarantacinquesimo, con un bel tiro a giro di Mertens ottimamente imbeccato da Insigne dopo un’ottima azione corale. Il secondo tempo si apre subito con un’occasione per Politano, poi ecco che il Genoa si risveglia, prima sfiorando il pari con Pinamonti, poi trovandolo con un colpo di testa di Goldaniga, abilissimo a saltare in terzo tempo sul cross di Schone.

L’effetto shock del pari genoano dura circa cinque minuti, poi il Napoli ricomincia a macinare gioco trovando il gol del nuovo vantaggio con Lozano, entrato da appena due minuti in campo. Scatto bruciante alle spalle di Biraschi e tanta freddezza davanti a Perin: El Chucky non perdona.

Gli ultimi venti minuti di partita offrono pochi spunti dal punto di vista tattico, con squadra stanche e poco lucide in fase di impostazione e finalizzazione. Il Napoli vince ancora, il Genoa sprofonda.