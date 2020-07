Rangnick vuole Rashica, il Milan potrebbe soffiarlo al Napoli

Rashica piace a Rangnick, prossimo allenatore del Milan

Il Milan starebbe seguendo la pista Rashica del Werder Brema. L’esterno è uno dei calciatori evidenziati sul taccuino del ds del Napoli Giuntoli che potrebbe sostituire lo spagnolo Callejon nel caso dovesse andare via. Rashica piace agli azzurri ma anche ai rossoneri, in particolare a quello che sarà il nuovo allenatore e direttore tecnico Ralf Rangnick, come riportato da La Gazzetta dello Sport.