AUDIO – Assessore Mattinzoli attacca duramente Giuseppe Conte

L’edizione online de Il Corriere della Sera ha reso noto lo sfogo dell’assessore Mattinzoli contro il Governo.

Mattinzoli, dall’ospedale presso il quale è ricoverato, ha lancia il suo forte messaggio:

“Parole a dir poco forti. Epiteti pesanti. Metafore da taverna per esprimere il disappunto (clamoroso eufemismo, a questo punto) nei confronti del presidente del Consiglio e la paura degli imprenditori lombardi. Frasi dettate a un cellulare, dal letto di un ospedale, e indirizzate a una cerchia – comunque non piccola – di amici di Forza Italia della zona bresciana. E così l’assessore regionale lombardo allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, uomo noto per mitezza e garbo, conquista la popolarità web per una raffica di insulti al premier Giuseppe Conte. Perché qualcuno tra gli «amici», ha fatto circolare quel messaggio audio, che in qualche modo è arrivato fino alla redazione de IlFattoquotidiano.it e di altre testate online, che ne hanno pubblicato i passaggi più coloriti: «Quel pezzo di m… di Conte facesse a meno di criticare Regione Lombardia. Qualche errore potremmo averlo anche commesso, ma abbiamo lavorato, lavorato, lavorato (…). Qui c’è un’intera Regione che sta andando a puttane e quel c… sta seduto dietro la scrivania e non viene a dire a noi ammalati “guardate che ci sono” e “vi siamo vicini”. Vergogna».

In quelle stesse ore Mattinzoli, persona abitualmente mite e incline al dialogo, aveva espresso più o meno gli stessi concetti ai giornalisti che lo contattavano per raccontare la sua lenta e faticosa guarigione dal Covid19, dopo oltre quaranta giorni di ospedale, molti dei quali trascorsi in terapia intensiva, lottando per spingere un po’ d’ossigeno nei polmoni.

