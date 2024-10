Tuttomercatoweb.com – Biasin: “La notizia non è il Napoli in testa, ma il primo posto pur non essendo a 100%”

Le parole di Fabrizio Biasin, nel suo editoriale, dopo la sfida fra Empoli e Napoli. Gli azzurri hanno portato a casa la vittoria in una gara sporca e sofferente. Secondo il giornalista, i partenopei non avrebbero ancora espresso tutta la loro potenzialità: “La notizia non è il Napoli in testa, ma il Napoli in testa pur non essendo ancora al 100% delle sue possibilità. E neanche al 90%. Conte trita punti anche nelle difficoltà e nell’appannamento, prerogativa assoluta della grande squadra”.

