Sky Sport – Caressa: “Gioco lento e intricato, nessuno spettacolo: la Serie A annoia”

Fabio Caressa ha parlato al Club, mostrando con un grafico, la differenza fra la Serie A e gli altri campionati europei: “Noi abbiamo un gioco lento e intricato invece che veloce e diretto. Questo non favorisce lo spettacolo e alla fine ci si annoia. Se giocare vuol dire passarsi la palla cento volte allora il gioco c’è”. In poche parole, in Italia si predilige tanto il possesso palla, ma vi sono poche verticalizzazioni. La palla dal centrocampo, torna più e più volte indietro verso la difesa, piuttosto che in avanti, verso la porta avversaria.

