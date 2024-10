Empoli-Napoli, Lukaku non convince: i voti dei quotidiani

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, non ha convinto durante la sfida di campionato di ieri contro l’Empoli.

Ieri pomeriggio Napoli ha portato a casa una vittoria in campionato contro l’Empoli, tuttavia la prestazione di Romelu Lukaku non è stata convincente. Quest’ultima è stata infatti bocciata dai maggiori quotidiani.

Di seguito quanto riportato:

Tuttomercatoweb – 5: “Su tutti i palloni da ripulire, quando il Napoli è in difficoltà e prova ad appoggiarsi sul suo centravanti, arriva in ritardo. Nonostante abbia rifiutato la chiamata del Belgio per lavorare e ritrovare la condizione, la forma migliore sembra ancora lontana”

Il Mattino – 5: “Spettatore per una buona mezzora. Poi prova a mettere la corazza, si abbassa per cercare qualche pallone giocabile e si getta nella mischia, ma non la prende mai”

Il Corriere dello Sport – 5: “Giornataccia. La peggiore da quando è al Napoli: Ismajli lo strozza, Viti lo accompagna. In 59’ tocca 14 palloni e azzarda un mezzo tiro in area su azione d’angolo. E arrivederci”

La Gazzetta dello Sport – 4.5: “Molto male: nulla di utile”

Tuttosport – 5: “Non riesce a gestire quei pochi palloni che gli arrivano. Conte lo boccia dopo neanche un’ora. Simeone (14’ st) 6.5 Cambia la partita dopo pochi secondi dal suo ingresso”

