Coppa Italia – Spunta una clamorosa data per la finale

Stando a quanto riportato dal quotidiano l’ipotesi per la finale di Coppa Italia è nel mese di agosto:

“Un’ipotesi (per ora solo teorica) è che il torneo si concluda in agosto, prima dell’inizio del campionato, con le semifinali disputate a maggio e la finale dopo gli Europei, sempre se si giocheranno. Questa soluzione creerebbe non pochi problemi: le squadre, trasformate dal mercato, in agosto non sarebbero di fatto piú le stesse che hanno giocato il resto del torneo”.