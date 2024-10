Serie A, 300 presenze per Politano: il messaggio della SSC Napoli

Con la gara di ieri contro l’Empoli l’attaccante del Napoli Matteo Politano raggiunge le 300 presenze in Serie A.

Nella giornata di ieri Matteo Politano ha raggiunto un traguardo memorabile, cioè le 300 presenze in Serie A.

Di seguito il messaggio della SSC Napoli per l’attaccante:

“Presenza numero 300 in Serie A: complimenti a Matteo Politano per aver raggiunto un altro importante traguardo in maglia azzurra.

Dal suo arrivo al Napoli nel 2020, Matteo è il secondo calciatore con maggior numero di presenze (157), alle spalle solo di capitan Di Lorenzo (167). Politano è il giocatore dei partenopei che ha segnato più gol in seguito a un dribbling in Serie A (quattro). Da quando è arrivato a Napoli, il nostro numero 21 ha messo a referto 26 reti e 20 assist, contribuendo al successo azzurro in Coppa Italia e alla vittoria dello Scudetto.

Nelle ultime due stagioni (dal 2023/24), Politano è il giocatore del Napoli che ha creato più occasioni per i compagni in Serie A (85). Lo scorso 21 settembre ha anche festeggiato le 200 presenze in maglia azzurra.

Congratulazioni Matteo!”

