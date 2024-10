Buongiorno promosso dopo Empoli-Napoli: gara impeccabile

Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno è stato promosso dai maggiori quotidiani dopo la sfida contro l’Empoli.

Il giorno dopo Empoli-Napoli Alessandro Buongiorno è stato promosso dai maggiori quotidiani per la sua prestazione.

Di seguito i voti in pagella:

La Gazzetta dello Sport – 7: “Impeccabile. Anche nel primo tempo è l’unico che crea un’occasione di testa. E dietro è sempre la solita sicurezza”

Tuttomercatoweb – 7: “Non è un caso se il Napoli ha perso una sola partita in stagione proprio quando non c’era lui. In un primo tempo complicatissimo tiene a galla i suoi. Praticamente impeccabile, è il migliore. Un muro contro cui la versione migliore dell’Empoli sbatte continuamente”

Il Corriere dello Sport – 7: “Il leader della difesa. Vince duelli per terra (9/13) e per aria, guadagna possessi, si occupa di Colombo, raddoppia Gyasi e Fazzini. Sicuro e dominante. Preciso in costruzione”

Tuttosport – 7: “Nei momenti di difficoltà la sua attenzione e la leadership fanno la differenza: è l’uomo in più di Conte”

