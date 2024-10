Rinnovo Kvaratskhelia, Conte vuole risolvere subito la questione

Antonio Conte vorrebbe risolvere il prima possibile la questione relativa al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia.

Non è ancora del tutto risolta la situazione del rinnovo dell’attaccante Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. All’inizio del mese di novembre dovrebbe esserci il definitivo incontro tra le parti, intanto il quotidiano Repubblica si è soffermata sul punto di vista di Antonio Conte.

Secondo quanto si legge il tecnico vorrebbe risolvere il tutto nel modo più veloce possibile:

“La telenovela comincia a diventare un fastidio pure per Conte, che si era speso già a luglio per mettere pace tra De Laurentiis e Kvaratskhelia. Era stato il nuovo tecnico infatti a convincere il presidente a volare durante gli Europei in Germania con un aereo privato a Dortmund, dove era andato in scena un incontro con il giocatore georgiano e il suo agente: all’epoca aperti alla possibilità del rinnovo. Invece nei tre mesi successivi non sono stati fatti passi avanti e l’ex ct della Nazionale. Invece nei tre mesi successivi non sono stati fatti passi avanti e l’ex ct della Nazionale. Non è un caso dunque che non ci siano state parole dolci per Kvaratskhelia nemmeno dopo il rigore decisivo di Empoli, da parte del suo allenatore. Anche Kvara dovrà guadagnarsi il posto, insomma. E soprattutto concentrarsi sul campo, a prescindere dal rinnovo del suo contratto. A Conte le telenovele non piacciono.”

