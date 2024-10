Infortunio Calhanoglu, la nota dell’Inter sulle sue condizioni

FC Inter ha diramato un comunicato ufficiale sull’attuale condizione di Hakan Calhanoglu dopo l’infortunio di ieri sera.

Ieri sera è andato in scena il match di campionato tra Roma ed Inter, ma Hakan Calhanoglu è uscito dal campo dopo soli 12 minuti dal fischio d’inizio a causa di un infortunio. Il giorno dopo la gara l’Inter ha fatto sapere la sua situazione attraverso il proprio sito ufficiale. Il centrocampista ha riportato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra e per il momento non si sa nulla circa i tempi di recupero. Sicuramente il giocatore salterà la prossima sfida di Champions League, ma anche la gara contro la Juventus.

Di seguito le parole del club nerazzurro:

“Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro la Roma. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra.

La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

