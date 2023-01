Clamorosa idea in casa Salernitana: contattato Rafa Benitez

Notizie calcio – Clamorosa idea in casa Salernitana dopo l’esonero di Davide Nicola, il club avrebbe puntato su Rafa Benitez.

È quanto scrive il Corriere dello Sport:

La Salernitana prova un colpo a effetto e sta cercando di portare in panchina, all’Arechi, Rafa Benitez: l’allenatore spagnolo, 62 anni, uno dei più vincenti del calcio è stato contattato in mattinata per capire quanto potesse interessargli una nuova esperienza in Italia, dopo quelle con Inter e Napoli. La situazione è complicata, praticamente impossibile, perché Benitez è già stato avvicinato nei giorni scorsi dai dirigenti del West Ham, che aspettano però l’esito delle prossime gare per decidere il destino di David Moyes.

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici