Ambrosino torna al Napoli: due le opzioni per il futuro, la situazione

Ambrosino torna al Napoli: due le opzioni per il futuro

Giuseppe Ambrosino torna al Napoli, l’esperienza in prestito al Como non è stata come il giovane attaccante azzurro aveva sperato. Stando a quanto riferisce Sky Sport, il giocatore tornerà al Napoli nel corso di questa finestra di mercato.

Riguardo il futuro l’emittente satellitare specifica che le ipotesi sono due: o resterà in Primavera per la seconda metà di stagione o andrà di nuovo in prestito in Serie B, dove interessa al Cittadella che avrebbe già avviato i contatti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

UFFICIALE – I convocati di Davide Ballardini per Napoli-Cremonese: 9 assenti

Cheddira Napoli: deciso il prezzo, firmerà un contratto milionario. I dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici