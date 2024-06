Buongiorno-Napoli, gli aggiornamenti

Buongiorno-Napoli, gli aggiornamenti sulla trattativa arrivano dai giornalisti di Calciomercato.com, il difensore del Torino è uno dei principali obiettivi degli azzurri.

Nonostante le smentite di Urbano Cairo, presidente del Torino, la trattativa va avanti a ritmi serrati. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il summit milanese di mercoledì scorso tra il direttore sportivo Giovanni Manna e Giuseppe Riso ha messo il Napoli in una posizione di vantaggio nella corsa a Buongiorno.

Tra Buongiorno e il Napoli si è già arrivati a un’intesa di massima sulla durata del contratto e su ingaggio da 3 milioni più bonus a stagione. Alessandro vede in Conte e nel Napoli il giusto step successivo per la sua carriera. Ecco perché ora il club azzurro ha messo la freccia su Milan, Inter e Tottenham. Resta da convincere il Torino che non ha fretta e spera nella vetrina dell’Europeo per aumentare le pretese: ad oggi il centrale è valutato oltre 40 milioni di euro.

