Italia-Albania, Di Lorenzo convince: le pagelle dei quotidiani

Il Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è stato promosso dai maggiori quotidiani dopo la sfida tra Italia ed Albania.

Giovanni Di Lorenzo è sceso ieri in campo per disputare l’esordio dell’Italia agli Europei 2024 contro l’Albania. La prestazione del Capitano del Napoli è stata più che convincente, tant’è che è stato promosso nelle pagelle dei maggiori quotidiani.

Di seguito i voti:

Gazzetta dello Sport – 6.5: “Spalletti sceglie il “suo” Di Lorenzo e fa bene. Bella risposta sul piano tattico, da terzo centrale, fisico e di manovra: 140 palloni, da regista aggiunto. Un’occasione.”

Tuttomercatoweb – 6,5: “Prestazione lucida, attenta: scala sempre coi tempi giusti e non concede spazi a Seferi.”

Corriere dello Sport – 6.5: “A destra fa quello che deve, non ruba l’occhio come altre volte e come la sua qualità ci ha abituato, ma in certe serate bisogna anche fare legna. E ne fa tanta.”

