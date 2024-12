Napoli, Rafa Marin non convince Conte. Chiesti due acquisti per gennaio

Conte non è contento di Rafa Marin

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Rafa Marin non avrebbe convinto Antonio Conte che avrebbe richiesto due ulteriori rinforzi per gennaio. Il centrale spagnolo non ha dato abbastanza garanzie tecniche al mister azzurro, uscendo fuori dalle rotazioni e disputando pochi minuti in questo inizio di stagione. Ecco quanto riporta nello specifico il portale:

“Conte ha quindi bocciato Rafa Marin, forse perché troppo acerbo, sicuramente troppo distante dal livello di Buongiorno. Anche in quest’ottica si può vedere un cambiamento nel modulo tattico, perché di fatto non c’è un terzo difensore che possa sopperire all’assenza di Rrahmani e dell’ex Torino. “Per questo la richiesta, oltre a un terzino a destra, è quella di un centrale. Qualcuno che possa essere già pronto e rappresenti un’alternativa reale. Non sarà semplicissimo, ma non è detto che il Napoli non possa investire dopo avere già speso molto tra giugno e agosto, dietro solamente alla Juventus.”

