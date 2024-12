La Gazzetta dello Sport – Inter su Alex Meret: Marotta fiuta il colpo a zero in estate

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato il possibile interesse dell’Inter per Alex Meret. L’idea di Beppe Marotta, presidente nerazzurro, è quella di concludere l’operazione in estate a zero, nello stesso stile di Piotr Zielinski. “Occhio ai riflessi dell’Inter, che quando fiuta nell’aria l’occasione da non farsi sfuggire sceglie benissimo il tempo dell’uscita e anticipa la concorrenza in presa alta: l’occasione del momento si chiama Alex Meret.

Ha già vinto uno scudetto, difende la porta del Napoli capolista e ha un contratto in scadenza ballerino quanto basta per guardarsi intorno e ragionare sul futuro. L’Inter osserva alla finestra e fa le sue valutazioni: se ci sarà margine di manovra per tentare l’ennesimo colpo a zero, specialità della casa, da viale della Liberazione non si tireranno indietro”.

