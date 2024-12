Corriere dello Sport – La Juve ha chiesto Raspadori, in cambio via libera a Danilo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla gara “vetrina” di Coppa Italia. Conte darà l’opportunità a Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori di mettersi in mostra. I due ragazzi sono seguiti con attenzione per il mercato di gennaio. Tuttavia il Napoli fa sapere che l’intenzione è quella di trattenerli:

“Contro la Lazio ci sarà spazio per tutti gli altri, in attacco riecco Simeone, che piace al Torino ma che a gennaio non si muoverà da Napoli, così come Raspadori, chiesto dalla Juve in prestito per uno scambio con Danilo ma, come il Cholito, blindato da Conte. Gol alternativi, come quelli di Ngonge, doppietta al Palermo, un vero e proprio show in Coppa Italia, il teatro dove vorrà esibirsi di nuovo in buona compagnia”.

