Corriere dello Sport – Zazzaroni precisa: “Il Predictor prende sul serio l’Atalanta per la corsa scudetto”

Ivan Zazzaorini si è soffermato sul battibecco tra Antonio Conte e Beppe Marotta. Tuttavia, ha preso in considerazione anche un’altra squadra sulla possibile lotta scudetto: “Il terzo sedutosi alla tavola dello scudetto è naturalmente l’Atalanta che negli ultimi mesi ha fatto a brandelli qualsiasi avversario sia in campionato, sia in coppa. In pochi tuttavia la considerano, ritenendo che il sistema non possa concedere a una provinciale, più presunta che reale, di arrivare al titolo: un peccato di sottovalutazione dell’Atalanta e di sopravvalutazione del sistema”.

“A prendere sul serio la squadra di Gasperini – prosegue Zazzaroni – è certamente il Predictor di Opta. Di cosa sto parlando? Di un sistema abbastanza sofisticato che, sulla base dei risultati, dello storico e degli impegni futuri delle varie squadre, calcola le percentuali di successo finale. Sarò più chiaro: il 15 agosto scorso l’Inter era accreditata del 79,2% di possibilità di vittoria, oggi è scesa al 61,5 (sempre favoritissima comunque); il Napoli, in testa alla classifica, dallo 0,4 dell’estate è salito al 6,9, mentre l’Atalanta è al 26,3 contro l’11,2 di inizio stagione”.

