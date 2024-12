La Gazzetta dello Sport – Meret, mai raggiunta l’intesa sulle cifre con il Napoli

Alex Meret, continua la trattativa con il Napoli per provare a prolungare il suo contratto, ma a quanto pare, la strada sarebbe tutt’altro che spianata. A monitorare la situazione ci pensa Beppe Marotta, il presidente del Napoli, che valuta l’idea di un “Zielinski bis”.

“Meret e il Napoli discutono da tempo il prolungamento del contratto da circa due milioni a stagione che scadrà il prossimo giugno, ma non hanno ancora trovato la quadra. Le parti in questi mesi si sono confrontate, il dialogo non è mai mancato e la sintesi è stata vicina, ma mai davvero definita: l’idea sarebbe di andare avanti insieme fino al 2027 ma club e giocatore non hanno raggiunto l’intesa sulle cifre”.

