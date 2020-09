Napoli, Malcuit andrà via per colpa di…Hysaj! I dettagli

Malcuit, difensore francese del Napoli, è destinato a partire: in troppi sull’out destro

Il rinnovo per Elseind Hysaj è pronto. La permanenza dell’albanese significherebbe prendere una decisione per quanto riguarda gli uomini da utilizzare sulla fascia destra: uno tra Di Lorenzo, Hysaj e Malcuit adesso è di troppo.

Secondo quanto scritto da “Repubblica”, proprio il francese potrebbe salutare Napoli:

“Cederlo comporterebbe una minusvalenza per le casse azzurre. Per questo il Napoli prende in considerazione l’opzione prestito per un anno rimandando la decisione definitiva alla prossima stagione”.

