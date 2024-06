Italia-Albania, la probabile formazione azzurra

L’Italia di Luciano Spalletti debutterà questa sera contro l’Albania di Sylvinho in occasione degli Europei 2024.

Questa sera alle ore 21 Italia ed Albania scenderanno in campo per disputare la loro prima sfida degli Europei 2024.

Tuttomercatoweb ha provato ad anticipare le mosse del tecnico Luciano Spalletti:

“Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia non si è sbilanciato. Nemmeno sul modulo. A poco più di 24 ore dalla sfida contro l’Albania, il commissario tecnico della Nazionale ha affermato di poter giocare a tre come a quattro e non ha lasciato alcuna traccia sull’undici che esordirà a Dortmund.

Negli ultimi due giorni nelle sue prove tattiche ha però insistito sulla difesa a quattro, un 4-2-3-1 che avrà in Gianluca Scamacca il suo terminale offensivo: “E’ cresciuto molto nell’ultimo periodo e gli abbiamo fatto i complimenti. Lui è completo, lui è tutto”.

Il commissario tecnico s’è poi mostrato ottimista sulla possibilità di schierare Nicolò Barella dal primo minuto: “Tutto lascia prevedere che sarà a disposizione”.

Nella difesa a quattro scontata la presenza di Bastoni e anche quella di Dimarco, con Calafiori sul centro-sinistra e Di Lorenzo laterale di destra a completare la linea. In attacco, alle spalle del centravanti dell’Atalanta, agiranno i tre giocatori che dovranno darci maggiore imprevedibilità: Chiesa, Frattesi e Pellegrini.

Probabile formazione Italia (4-2-3-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.”

