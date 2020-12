Infortunio Mertens: spunta la data del rientro

E’ un Napoli in piena emergenza in attacco quello che dovrà affrontare la Lazio e le partite in divenire.

L’infortunio di Mertens, infatti, ha privato del secondo centravanti di ruolo dopo Osimhen. Fortuna ha voluto che per il belga non ci sono state rotture ma, come riportato da Tuttosport, il calciatore salterà cinque giornate.

Il suo rientro potrebbe avvenire tra circa un mese, ovvero il 17 gennaio contro la Fiorentina se non addirittura il 20 gennaio, in Supercoppa, contro la Juventus.

