La Gazzetta dello Sport – Lobotka prepara il rientro: obiettivo Milan a fine ottobre

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile rientro di Stanislav Lobotka, dopo l”infortunio in nazionale. Il giocatore spera di poter rimettere piede in campo contro il Milan:

“Rispetto a Empoli dovrebbe rientrare tra i titolari anche Olivera, rimasto a riposto per un’ora in Toscana, mentre resterà ancora fuori Lobotka, che farà di tutto per recuperare in vista del Milan. In mezzo al campo, allora, guiderà ancora Gilmour, il cui debutto da titolare a Empoli è stato sicuramente da rivedere. Ma c’è fiducia totale nello scozzese, un giocatore richiesto per tutta l’estate da Conte: magari la spinta del Maradona lo aiuterà a entrare subito in partita”.

