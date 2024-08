La Gazzetta dello Sport – Si complica la pista per Gilmour e McTominav: Napoli è bloccato senza cedere

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato alcune notizie dall’Inghilterra, per quanto riguarda ilo mercato in entrata del Napoli: “Manna deve pensare ai due centrocampisti che mancano: Gilmour del Brighton e McTominav del Manchester United sono i profili individuati per un salto di qualità urgente.

Il recente viaggio a Londra serviva proprio per provare a sbloccare le due situazioni, ma le piste sembrano complicate: per il primo c’è ancora distanza col Brighton, che vuole 20 milioni. Per il secondo — contratto in scadenza 2025 — lo United spara ancora più alto: 30 milioni. Sullo sfondo resta l’idea lavi Guerra, che però il Valencia non vuole cedere. Insomma, la situazione è complicata e senza i soldi dalla cessione di Osimhen il Napoli è bloccato”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verona-Napoli, Raspadori: “Dobbiamo dimenticare il passato”

Verona-Napoli, Conte: “Chiedo scusa, sono il responsabile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi