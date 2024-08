Verona-Napoli, Raspadori: “Dobbiamo dimenticare il passato”

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Verona.

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto brevemente in conferenza dopo la gara contro il Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi.

D seguito quanto dichiarato a Sky Sport:

“Al primo episodio negativo, ci siamo sciolti. Dobbiamo resettare. Ciò che ci mette in difficoltà è che non riusciamo a reagire a tali episodi. Un secondo tempo come quello di oggi è inaccettabile. Dobbiamo riuscire a togliere dalle nostre teste il passato. Dobbiamo entrare in campo in maniera diverse. Nel primo tempo non abbiamo subito niente, non possiamo prendere gol al primo episodio negativo. Abbiamo fatto un passo indietro: è qualcosa di dipende dalla mente. Ognuno deve pensare a se stesso, al fatto che non siamo quelli visti oggi. Non dobbiamo trovare scuse nel mercato o in un’annata andata male: non sono fattori esterni a farci giocare come oggi, dobbiamo guardarci negli occhi ed essere chiari con noi stessi.”

