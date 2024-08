Hellas Verona-Napoli, le formazioni ufficiali del match

Sono state rese note le formazioni ufficiali in merito alla sfida di campionato tra Hellas Verona e Napoli.

Hellas Verona e Napoli sono pronte a scendere in campo per la prima sfida di campionato ed in attesa del fischio d’inizio sono state rese note le formazioni ufficiali delle due compagini.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Duda, Serdar; Rocha Livramento, Kastanos, Lazovic; Tengstedt.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Simeone.

