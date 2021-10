Insigne: “Rinnovo non semplice, il mio agente ha parlato con ADL”

Lorenzo Insigne sul rinnovo del contratto

Nel corso di un evento legato al Festival dello Sport di Trento, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è intervenuto in collegamento dalla sede del ritiro della nazionale. L’azzurro ha riposto anche ad una domanda legata al suo rinnovo, ecco quanto dichiarato:

“Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza , come ho detto in questi giorni, voglio stare solo concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni c’è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione facile”.

