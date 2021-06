Napoli, interesse forte per Basic del Bordeaux. Il centrocampista vuole solo l’azzurro

Napoli, Basic vuole solo la maglia azzurra

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, che ha dato ulteriori aggiornamenti sui movimenti di calciomercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il mercato in entrata del Napoli si farà da fine luglio/inizio agosto. Basic? Non vedrebbe l’ora di andare al Napoli. E’ un’idea di ottobre, ma il Napoli non si fece trovare pronto per non avere la liquidità ed optò per il prestito di Bakayoko. Il centrocampista francese è richiesto da Gattuso ed il Napoli cerca Basic del Bordeaux. Bisogna prima vendere per comprare, bisognerà capire se il club aspetterà gli azzurri. Ad oggi il Napoli non ha la liquidità per chiudere le operazioni.”

