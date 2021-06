Calciomercato, il Napoli accelera per Thorsby della Sampdoria. L’Atalanta si defila

Calciomercato, il Napoli va forte su Thorsby

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il Napoli ha dato nelle ultime ha puntato forte su Morten Thorsby, centrocampista di nazionalità norvegese in forza alla Sampdoria. Sullo scandinavo c’era anche l’Atalanta, ma il club azzurro ha il vantaggio di aver avviato i colloqui molto tempo prima rispetto al club lombardo. L’affare potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 5 milioni di Euro, con il Napoli che potrebbe assicurarsi uno dei centrocampisti con il rendimento più alto del nostro campionato.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, nessun interesse per Nainggolan. Per Emerson Palmieri c’è anche l’Inter

Calciomercato – Ziyech, in uscita dal Chelsea: il Napoli valuta l’acquisto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Jennifer Lopez e Ben Affleck continuano a vedersi, il ritorno di fiamma è una cosa seria