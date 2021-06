Calciomercato – Ziyech, in uscita dal Chelsea: il Napoli valuta l’acquisto

Calciomercato, Ziyech nel mirino del Napoli, il Chelsea lo mette in vendita

Calciomercato – Hakim Ziyech in uscita dal Chelsea, il Napoli valuta il suo acquisto, piace anche al Milan. Arrivano importanti novità di mercato con un grande colpo che potrebbe arrivare da Londra, sponda Blues, si tratta di Hakim Ziyech.

Calciomercato Napoli: Ziyech nel mirino

Il Chelsea vuole sfoltire la rosa dopo la vittoria della Champions League e pensa di mandare via calciatori che non sono stati punti fermi di Tuchel quest’anno, tra questi c’è la riserva di lusso Hakim Ziyech. Il Chelsea apre alla cessione di Ziyech e il Napoli valuta il suo acquisto. C’è anche il Milan interessato al calciatore che potrebbe approdare in Italia con favori economici grazie al Decreto Crescita.

