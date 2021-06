Agnelli: “Fallimento Juve? In dieci anni siamo andati in Champions e vinto due trofei”

Andrea Agnelli, presidente della Juve, parlato alla conferenza stampa di addio di Fabio Paratici

Andrea Agnelli presidente Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di addio di Fabio Paratici. Ecco quanto ha dichiarato:

“Se devo fare un’analisi della stagione e leggo di fallimento Juve… beh se in dieci anni il fallimento è andare in Champions e vincere due trofei… se sbagliare un anno su dieci vuol dire questo ce lo teniamo volentieri. Non sempre abbiamo trovato le risposte che avremmo voluto trovare a momenti di difficoltà. Di sicuro dopo questa annata dobbiamo imparare dagli errori commessi da parte di tutti”.

