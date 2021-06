Maksimovic-Milan: l’agente del giocatore avrebbe incontrato il club

Fali Ramadani, agente di Nikola Maksimovic, avrebbe incontrato il Milan, ma tale incontro per ora non è stato confermato.

Nikola Maksimovic potrebbe a breve lasciare il club azzurro. Fali Ramadani, agente del giocatore, sta lavorando per cercare una realtà adatta al difensore serbo. Alcune voci avrebbero visto proprio l’agente di Maksimovic a Milano, tuttavia l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea che questa presunta visita non è stata confermata da nessuno.

Ecco quanto si legge:

“Ad un certo punto si è sparsa la voce dell’arrivo in sede di Fali Ramadani, l’agente che cura gli interessi dell’attaccante turco Under, ma anche di Milenkovic in scadenza nel 2022 con la Fiorentina, e di Maksimovic, in uscita dal Napoli a costo zero. I dirigenti rossoneri non hanno confermato la visita, escludendo approfondimenti per tutti e tre, anche se va ricordato sempre come la scorsa estate la trattativa per il viola si sia arenata solo per l’eccessiva richiesta di Commisso: 40 milioni.”

