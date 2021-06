Calciomercato, il Benfica è interessato a Elmas: la decisione del Napoli

Il Corriere dello Sport parla di calciomercato, in particolare del centrocampista del Napoli Eljif Elmas che avrebbe suscitato l’interesse del Benfica.

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli classe 1999, sarebbe nel mirino del Benfica. Il Corriere dello Sport riporta che il club portoghese è interessata al macedone, tuttavia il Napoli ha dei dubbi circa la sua cessione che dipende dal costo del giocatore. Sempre secondo il quotidiano il valore di Elmas, che si aggira intorno ai 20 milioni, non frutterebbe molto denaro alla Società.

Ecco quanto si legge:

“Elmas rientra tra i piaceri che si vorrebbe concedere il Benfica. Però da ventiduenni (a settembre) ancora da esplorare, la filosofia del club non intenderebbe staccarsi: Elmas è un gioiellino che seduce al primo tocco, non è riuscito a brillare come pure potrebbe, la sua valutazione oscilla intorno ai venti milioni, non colmerebbe granché insomma, e quindi decide il mercato.”

