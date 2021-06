Napoli, Sepe torna in azzurro mentre per Ospina c’è l’ipotesi Fiorentina

La redazione di 1 Station Radio riferisce che Sepe è pronto a tornare a Napoli, mentre Ospina potrebbe trasferirsi alla Fiorentina.

Luigi Sepe potrebbe tornare presto in azzurro. A riferirlo è la redazione di 1 Station Radio nel corso della trasmissione “Il Sogno del Cuore”. L’attuale portiere del Parma sarebbe pronto a tornare nella squadra della sua città natale per esercitare il ruolo di secondo, in alternativa ad Alex Meret. Secondo la redazione sarebbe stata proprio la famiglia del difensore estremo a confermare tale ritorno. Di conseguenza non ci sarebbe più spazio per David Ospina, ma a tal proposito egli avrebbe già una pista aperta. Stiamo parlando della Fiorentina, allenata da Gennaro Gattuso che ha comunque un buon ricordo del portiere colombiano. il portiere sarebbe considerato la soluzione ideale per la squadra allenata dal tecnico calabrese.

