Napoli, agente Elmas: “Meglio venderlo se con Spalletti non giocherà”

L’agente di Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione del giocatore.

George Gardi, agente di Eljif Elmas è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione del centrocampista macedone del Napoli. In primo luogo Gardi dichiara che Elmas ha vorrebbe giocare di più e spera che con l’arrivo di Spalletti in panchina ciò sarà possibile.

“Elmas voleva giocare la Champions, ecco perché è venuto a Napoli. Ovviamente è rimasto deluso ma adesso il suo obiettivo è quello di fare un grande Europeo. È motivato. Durante la stagione ha giocato poco, vorrebbe averespazio ed essere più decisivo. Ha giocato pochi minuti e non siamo molto contenti. Forse con il cambio di allenatore la prospettiva sarà differente. Spero che sotto la giuda di Spalletti la situazione andrà a migliorare.

Elmas è entrato in campo solo quando il risultato era già deciso. In Nazionale invece è l’Under 21 che ha fatto più gol insieme ad Haaland. È ideale il suo utilizzo in un 4-3-3 come mezzala. In campionato ha giocato poco, ma quando è entrato in campo ha giocato bene, e soprattutto è sempre stato a disposizione di Gattuso.”

Infine George Gardi ha parlato della situazione relativa al mercato:

“Tanti club a livello europeo stimano Elmas, anche prima di venire al Napoli. Lui ha un contratto lungo al Napoli, quindi anche il club deciderà se cederlo o meno. Noi cercheremo di capire anche come verrà utilizzato e quanto, perché non voglio che accada come la . E non voglio che accada. Dobbiamo capire se l’allenatore crede in lui, cosa che penso”.

