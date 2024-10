Dazn – McTominay: “Non so come ringraziare la gente di Napoli, sono felicissimo di come mi hanno accolto”

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, è intervenuto in diretta a Dazn, dopo la vittoria del Napoli contro il Como: “Alla classifica non ci stiamo pensando in questo momento, per noi è importante vincere, c’è ancora tanto lavoro da fare. Tifosi? Ringrazio tutti per il supporto, io provo a fare del mio meglio in campo. Non riesco a immaginare come poter ringraziare la gente di Napoli che mi ha accolto in questa maniera, sono felicissimo di come mi hanno accolto”.

