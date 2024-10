Dazn – Fabregas dopo Napoli-Como: “Datemi Lobotka per favore, che giocatore, mamma mia!”

L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, è intervenuto nel post-partita contro il Napoli e si è lasciato andare in particolar modo su un azzurro: “Non bisogna dimenticare che loro hanno tanti calciatori che hanno vinto lo Scudetto più McTominay e altri. Datemi Lobotka per favore, che giocatore, mamma mia! Giocatori così ti fanno vincere la partita, per la sua capacità di capire il calcio, di giocarlo, di recuperare palloni. Io vado matto per i calciatori così”.

Fonte foto in evidenza

