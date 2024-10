Sky Sport – Anguissa: “Fa sempre piacere vincere, vedere i tifosi felici è la cosa più importante per noi”

Le parole di Frank Anguissa, dopo la vittoria del Napoli contro il Como:

Si sta rivivendo qualcosa d’importante a livello emozionale, l’hai percepito? “Fa sempre piacere vincere, vedere i tifosi così contenti è la cosa più importante per noi”.

L’arrivo di McTominay è stata una svolta? “Avete visto tutti che si muove tanto. Ha la qualità di segnare, è molto bravo, sono felice di giocare per lui. La cosa più importante è che gioca per la squadra, è sempre facile per me giocare con un calciatore così. Siamo contenti di averlo con noi”.

La tua condizione fisica è tornata quella di due anni fa? “Non lo so, abbiamo lavorato molto col mister. In ritiro è stato difficile ma l’abbiamo fatto per bene, adesso il lavoro duro paga. Quando lavori duro poi sempre vinci, è molto importante”.

Le differenze tra Conte e Spalletti? “Tutti e due sono due allenatori molto bravi tecnicamente. A livello di personalità Conte ha un carattere più forte. Dice sempre che preferisce dirti una brutta verità che una bella bugia. Tra di loro non posso dire le differenze, penso che siano due allenatori forti ed è sempre bello lavorare con loro”.

