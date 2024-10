Le parole di Ciro Ferrara, dopo la gara fra Napoli e Como, vinta dai padroni di casa per 3-1: “Il Napoli nel primo tempo ha avuto delle grandissime difficoltà, ma nel secondo tempo è riuscito a vincere una partita veramente difficilissima per come si era messa. Ha avuto quella voglia e cattiveria di andarsi a prendere la partita, non importa chi hai davanti”.