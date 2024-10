Le pagelle – Lobotka promosso a pieni voti: “Nel primo tempo normale, ma nel secondo speciale”

Stanislav Lobotka, dopo la performance contro il Como, è stato esaltato dai quotidiani. L’azzurro ha conquistato proprio tutti, anche Fabregas, che nel post-partita ha speso belle parole per lui.

Corriere dello Sport, 8: “Nel primo tempo: normale. Nel secondo: speciale. Mostruoso, d’imperio, a dirigere la squadra e a innescare ripartenze letali (compresa quella del tris). Corre ovunque e pensa, non spreca mai un pallone e per finire vince 7 duelli su 7 e riconquista 8 possessi. What else?”

Gazzetta dello Sport, 7,5: “Per un tempo è sovrastato da Sergi Roberto ed il Napoli soffre, poi riprende la bacchetta in mano e dirige da Lobotka”.

