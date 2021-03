Venerato: “Napoli e Benfica su Fonseca, il tecnico ha una preferenza”

Ciro Venerato, giornalista, interviene a Radio Gol e parla dell’interesse da parte di Napoli e Benfica nei confronti di Paulo Fonseca.

Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Gol, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli. L’argomento principale trattato riguarda il futuro di Paulo Fonseca, tecnico della Roma corteggiato dal Napoli, ma anche dal Benfica. Secondo il giornalista il tecnico portoghese avrebbe già una prima scelta e sarebbe proprio il club di Aurelio De Laurentiis.

“Gattuso a fine stagione lascerà i partenopei. Questo perché non gli è piaciuta la mancanza di fiducia della società le settimane scorse. Gattuso ha tutta la squadra del Napoli dalla sua parte, ma la dignità è più importante. Se Aurelio De Laurentiis gli farà offrirà per rinnovare non accetterà.