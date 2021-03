Moviola Roma-Napoli: niente rigore su Villar, manca un giallo per Mancini

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra su qualche episodio da moviola riguardo Roma-Napoli.

Con la vittoria contro la Roma, il Napoli ha dimostrato che può ancora competere per la prossima stagione di Champions League. Il giorno dopo la sfida la Gazzetta dello Sport si sofferma su qualche episodio da moviola relativo alla gara. In particolare il quotidiano analizza i ripetuti episodi che coinvolgono Gianluca Mancini e Victor Osimhen. Inoltre, dà un parere su un presunto rigore chiesto dalla squadra giallorossa.

Ecco quanto si legge:

“Tanti gialli, per lo più equilibrati. Ma manca un cartellino: Mancini, già ammonito, colpisce a gioco fermo al 68′ a Osimhen che si infuria. Di Bello lo ritiene involontario ma i replay sembrano dire altro con la gamba a caricare il colpo, sarebbe almeno da giallo. E a svelare che prima, nonostante i chiarimenti, non erano tutte rose e fiori le ulteriori scintille tra gli stessi due giocatori al 91′ che costano il giallo al nigeriano. Non c’è il rigore chiesto da Villar al 75′: è lui a sbattere su Koulibaly.”

