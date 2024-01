Napoli, report allenamento: personalizzato per tre azzurri

La SSC Napoli ha riportato l’allenamento effettuato questa mattina in vista della sfida in trasferta contro la Lazio.

Il Napoli è sceso in campo questa mattina presso il Konami Training Center di Castel Volturno ed ha effettuato la quotidiana seduta di allenamento. Gli azzurri stanno preparando al meglio la sfida di campionato contro la Lazio in programma domenica 28 gennaio allo Stadio Olimpico.

Secondo quanto si legge sul sito della Società partenopea tre azzurri hanno svolto un lavoro personalizzato:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Di seguito il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico. Chiusura con partita a tutto campo. Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Comunicato AIA contro Le Iene: “Accuse inaccettabili, illazioni senza fondamento”

Mercato Napoli, cinque profili per sostituire Victor Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Valeria Marini e l’addio al fidanzato Gerolamo Gangiano: “Ecco come stanno davvero le cose”