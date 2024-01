UFFICIALE – Dopo Zerbin il Monza annuncia anche Popovic

Dopo Alessio Zerbin anche Matija Popovic ha firmato con il Monza: la notizia è stata annunciata proprio dal club brianzolo.

Matija Popovic, uno degli obiettivi di mercato del Napoli, è un nuovo giocatore del Monza. La notizia giunge proprio dal club, che attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato il suo arrivo e la sua permanenza fino al 30 giugno 2024.

Di seguito quanto si legge:

“Matija Popovic è un nuovo giocatore del Monza. Il giovane attaccante ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024. Nato l’8 gennaio 2006 in Germania, ad Altotting, ma di nazionalità serba, cresce nel Settore Giovanile del Partizan Belgrado. Con la formazione Under 17 del Club serbo segna 21 gol in 25 partite nella stagione 2022/23. Dotato di grande tecnica e di un fisico imponente, Popovic si mette in luce anche nell’ultimo Europeo Under 17 con la nazionale serba, con cui ha collezionato fin qui 10 presenze. Benvenuto Matija!”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Comunicato AIA contro Le Iene: “Accuse inaccettabili, illazioni senza fondamento”

Mercato Napoli, cinque profili per sostituire Victor Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Valeria Marini e l’addio al fidanzato Gerolamo Gangiano: “Ecco come stanno davvero le cose”