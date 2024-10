La Gazzetta dello Sport – Feliciani non convince, era ben posizionato sul contatto in area

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mancato rigore al Napoli: “Sul rigore per il Napoli c’è il contatto in area e Feliciani ben posizionato indica subito il dischetto. Manca il giallo a Kempf per fallo su Anguissa. Spinta in area di Moreno su Kvaratskhelia: contatto ritenuto debole ma ci sono forti dubbi”.

