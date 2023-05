Napoli, rinforzi non solo in campo: in arrivo due nuovi dirigenti

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta l’arrivo di due nuovi dirigenti all’interno del Napoli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli si prepara ad accogliere due nuovi dirigenti all’interno del team. La Società partenopea dunque non starebbe pensando solo a rafforzare l’organico in camp, bensì anche il lato dirigenziale.

Ecco le parole del noto quotidiano:

“Gianluca Baiesi, ex responsabile marketing della Fiorentina e nuovo Stadium Manager azzurro; e Francesca Mulas, alfiere dell’international development marketing. L’esportazione del marchio Napoli nel mondo, del resto, ha spiccato il volo con il lavoro di Tommaso Bianchini: il figlio del Vate del basket italiano, Valerio, è stato il grande anfitrione del progetto di internazionalizzazione intrapreso con enorme successo da due anni. Il raggio di azione di Bianchini jr., tra l’altro, sarà sempre più ampio e prestigioso con l’addio di Alessandro Formisano, ormai ex Head of operations azzurro dopo 17 anni e ora corteggiato dalla Salernitana.”

Fonte foto: Flickr.com

