Napoli, il punto della situazione sul futuro di Petagna e Raspadori

La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime sul futuro di due attaccanti legati al Napoli: Andrea Petagna e Giacomo Raspadori.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta il punto della situazione sul futuro di Andrea Petagna e Giacomo Raspadori, due attaccanti legati al Napoli pur in modo differente. Secondo quanto riportato il Napoli riscatterà dal Sassuolo l’attaccante che attualmente veste la maglia azzurra. Il Monza invece riscatterà dal club partenopeo l’attaccante triestino.

“E per arrivare ai 30 milioni sotto i quali non è voluto scendere il club emiliano per la cessione di Raspadori, De Laurentiis ha ottenuto una formula di prestito con obbligo di riscatto: 5 milioni nel settembre 2022, altri 25 questa estate. Curiosità: il Sassuolo ha ottenuto altri 5 milioni di bonus sull’acquisto, legati a tre qualificazioni in questo quinquennio del Napoli in Champions. Una cifra che De Laurentiis sarà felice di pagare perché significherà che la sua squadra continuerà a essere competitiva a livello internazionale. E a proposito di clausole, quella fissata dal Napoli per l’obbligo di riscatto dal prestito di Andrea Petagna al Monza, si è già verificata: era legato alla salvezza dei brianzoli.”

