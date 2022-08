Napoli: sale il numero degli abbonamenti venduti

La campagna abbonamenti del Napoli sta entrando nel vivo

Si torna a respirare entusiasmo nella piazza partenopea. La roboante vittoria per 5-2 contro il Verona e i recenti colpi di mercato hanno restituito ottimismo ed eccitazione ai supporters azzurri che ora, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore stanno comprando in massa gli abbonamenti per assistere alle gare casalinghe. Intanto, si va verso il tutto esaurito per Napoli-Monza, esordio casalingo degli uomini di Spalletti in questa Serie A.

