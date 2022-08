La Gazzetta dello Sport – Ndombele e Raspadori vestono azzurro, oggi l’annuncio ufficiale!

Ecco quanto riferito dal quotidiano in merito ai due nuovi innesti del Napoli: Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori.

“La clinica romana di Villa Stuart a Monte Mario, è diventato come uno spicchio di San Paolo dei tempi belli: ricolmo di entusiasmo puro dei tifosi napoletani. Hanno atteso dal mattino, ma poi sono rimasti soddisfatti perché all’ora di pranzo è arrivato per le visite mediche Tanguy Ndombele e nel pomeriggio ecco Giacomo Raspadori, accolto con un boato. Perché mancando ancora l’ufficialità del club, quelle visite hanno dato la certezza ai tifosi che i due giocatori saranno azzurri. E così per Jack è partito il coro: «È arrivato Raspadori e per voi sono dolori!».

Gli arrivi di Ndombele e Raspadori

A differenza di Ndombele, Raspadori, quasi sorpreso del calore dei napoletani, e si è proprio voluto immergere in questo mare di gioia, perdendo qualche minuto per mostrarsi disponibile per tutte le foto, prima di entrare nella clinica per espletare i test di rito.

Domenica ci saranno. Al momento giusto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha dato un’accelerata per mettere prima possibile l’allenatore nelle condizioni di avere una rosa più completa. Oggi ci sarà l’ufficializzazione e dunque Raspadori e Ndombele dovrebbero allenarsi a Castel Volturno così da essere disponibili per la gara di domenica. Certo, servirà tempo per inserirli, ma proprio per questo motivo chiudere tutte le operazioni importanti due settimane prima della chiusura del mercato, è uno sforzo importante, vista la compressione della stagione”.

